Foragido do Presídio de Petrolina é preso em Serra Talhada e confessa ter jogado tornozeleira em vaso sanitário

No final da tarde do último sábado, 10, um foragido do Presídio Dr. Edvaldo Gomes – localizado em Petrolina – foi preso em Serra Talhada, durante uma operação de policiais militares do 14° BPM na rodovia PE-365. O fugitivo foi recapturado na estrada que liga Serra Talhada a Triunfo, no momento em que trafegava em uma lotação.

Após ser preso, o detento do regime semiaberto confessou que havia se livrado da tornozeleira eletrônica jogando-a dentro do vaso sanitário de uma pousada. O equipamento foi recuperado e o preso encaminhado à delegacia local, sendo recambiado para o Presídio de Petrolina.