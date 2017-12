Foragido do Presídio de Petrolina é preso em Serra Talhada

Um jovem de 25 anos foi preso na manhã do último sábado (09) no bairro Tancredo Neves em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco. Segundo a Polícia Militar, ele era foragido do Presídio de Petrolina.

Ainda de acordo com a PM, após levantamento realizado pelas equipes Malhas da Lei do 14° BPM e Malhas da Policia Civil de Serra Talhada e apoio da equipe GATI/14º BPM, foi dado cumprimento ao mandado de prisão em desfavor da pessoa de Edson Alves de Aquino, por evasão do Presídio de Petrolina.

O acusado foi encaminhado e apresentado na DPC local para adoção das medidas cabíveis.