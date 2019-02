Foragido do Presídio de Petrolina é preso pela polícia em Serra Talhada

Policiais Militares em ação conjunta com o NIS-2 do 14º BPM, deram cumprimento ao mandado de prisão expedido pela 4ª Vara Regional de Execução Penal da Comarca de Petrolina, em desfavor do imputado de iniciais É. dos S. G., de 31 anos.

O detento foi localizado após monitoramento da tornozeleira eletrônica que tinha sido retirada pelo acusado.

Diante do fato, o imputado foi conduzido até a delegacia local e recolhido a Unidade Prisional permanecendo à disposição da Justiça.