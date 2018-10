Foragido do presídio de Petrolina é recapturado em Serra Talhada

Na madrugada do último sábado (29), Policiais Militares do 14º BPM recapturaram um detento foragido do presídio de Petrolina, em Serra Talhada.

De acordo com a Polícia Militar, a Guarnição Tática de Operações e da PE-390 se deslocaram até a rua Antônio de Melo Lima, onde, segundo denúncias, havia um foragido do Presídio de Brito Alves em Petrolina, identificado como Victor Felipe Coelho Silva, 22 anos, consumindo bebida alcoólica em frente a uma residência. Chegando ao local, o mesmo não se encontrava mais, todavia, foram realizadas diligências pelas ruas da cidade, vindo a encontrá-lo na Avenida Afonso Magalhães.

Durante abordagem, o efetivo visualizou quando o elemento se desfez de uma faca, jogando-a ao chão. Diante dos fatos, o foragido, juntamente com a arma branca, foi conduzido à DPC local, onde foi recolhido ao Sistema Prisional.

Via Nayn Neto