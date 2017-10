Foragido do presídio de Salgueiro é preso por violência doméstica em Serra Talhada

Policiais militares do 14º BPM foram acionados pela Central de Operações a fim de averiguar no bairro Borborema em Serra Talhada-PE, uma ocorrência de violência doméstica. Chegando ao local, o policiamento constatou a veracidade dos fatos, onde o imputado I. M. de S., havia agredido a vítima V. de S. S., 27 anos, bem como estava causando desordem.

Diante do fato, as partes foram encaminhadas a DPC local, onde foi verificado que o imputado estava foragido do Presídio de Salgueiro.

Desse modo, o imputado foi autuado em flagrante e recolhido ao estabelecimento prisional.