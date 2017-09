Forma SUS oferta 101 bolsas integrais em cursos de nível superior. Há bolsas para Serra Talhada

Entre 2012 e 2016, a Secretaria Estadual de Saúde (SES) já possibilitou que mais de 1 mil pessoas ingressarem em cursos de saúde dos níveis médio e superior, auxiliando na formação de profissionais qualificados para o Sistema Único de Saúde (SUS). A iniciativa é intitulada de FormaSUS e oferta as bolsas de estudo para quem concluiu o ensino médio em Pernambuco em escolas públicas estaduais ou em privadas como bolsista integral. Essa ação faz parte de uma parceria com as instituições privadas de ensino, que utilizam a rede hospitalar estadual como campo de estudo e prática para seus graduandos.

Neste ano, o FormaSUS está oferecendo mais 101 bolsas integrais de estudo em cursos superiores na área de saúde. As inscrições, gratuitas e feitas pelo formasus.saude.pe.gov.br, começam nesta terça-feira (30.05) e seguem até as 23h59 do dia 19 de junho. O edital, publicado no Diário Oficial do Estado desta terça (30.05), também está disponível no portal.saude.pe.gov.br. O programa ainda está disponibilizando um material com Perguntas Frequentes para auxiliar os candidatos nesse processo.

As bolsas estão sendo oferecidas nos cursos de Medicina, Biomedicina, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, Odontologia, Psicologia e Serviço Social. As vagas são para 17 instituições de ensino superior localizadas em 7 municípios: Recife, Olinda, Belo Jardim, Vitória de Santo Antão, Caruaru, Jaboatão dos Guararapes e Serra Talhada.

EDITAL – Neste ano, o candidato poderá concorrer a uma vaga colocando como opção mais de uma instituição ou turno, escolhendo o mesmo curso. Não é possível se candidatar para graduações diferentes. A classificação é realizada a partir da média geral do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), sendo possível utilizar a nota apenas dos anos de 2015 ou 2016.

O resultado preliminar do certame sairá em 30 de junho. Os recursos poderão ser feitos nos dias 3 e 4 de julho.

PROGRAMA – Criado por meio de decreto em 2011 e transformado em lei estadual em 2013, o FormaSUS está no seu sexto ano de existência. Entre 2012 e 2016, foram ofertadas 495 bolsas de nível superior. As bolsas integrais são uma contrapartida das instituições de ensino privadas que utilizam a unidades da rede estadual de saúde como campo de estudo e prática para a formação de seus estudantes. A cada dois anos também são oferecidas vagas do FormaSUS técnico. Desde 2012, foram 566 bolsas. Para essa modalidade, a próxima seleção será em 2018.