Formação de 1.283 novos policiais civis e científicos começa nesta segunda-feira (02)

Após a conclusão do curso de 1,5 mil novos policiais militares e a recepção de uma turma com mais 1.322, na última sexta-feira (29), também começam a ser formados 1.283 novos integrantes das polícias Civil e Científica de Pernambuco. A solenidade ocorrerá nesta segunda-feira (2), às 9h, no Teatro Guararapes, no Centro de Convenções, em Olinda.

Dos aprovados no concurso realizado no primeiro semestre deste ano, 850 seguirão para a Polícia Civil e 433, para a Polícia Científica. De acordo com o Governo do Estado, as aulas serão realizadas na Faculdade Guararapes, sob responsabilidade do Campus de Ensino Recife da Academia de Polícia Civil (Acadepol).

Dentro da Polícia Civil, serão formados 140 delegados, 620 agentes e 90 escrivães. Os cursos terão foco na área de polícia judiciária e investigativa. Já na Polícia Científica, serão formados 139 peritos criminais, 40 médicos legistas, 130 auxiliares de peritos, 73 auxiliares de legistas e 51 peritos papiloscopistas. A expectativa é de que estejam nas ruas até o início do próximo ano.

“Com esse reforço, aumentamos ainda mais nossa capacidade de elucidação de crimes, por meio de perícias e investigações, retirando de circulação pessoas perigosas e levando justiça e tranquilidade a todos”, afirma o secretário de Defesa Social, Antônio de Pádua, que participará da solenidade desta segunda-feira ao lado do governador Paulo Câmara.

A formação de policiais é a principal aposta do Governo do Estado para reduzir os índices de homicídios, principal indicador do Pacto pela Vida. A expectativa é de que, e 2018, haja mais de três mil novos policiais nas ruas por meio dos concursos realizados em 2016 e 2017.

