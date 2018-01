Forrozeiros de Triunfo participam de promoção com Xand Avião

A banda Forró da Galera, da cidade de Triunfo sonha em impulsionar a carreira ao lado de uma das maiores atrações do forró brasileiro, Xand Avião.

Em conversa com o Jornal Desafio Online, a assessora do Forró da Galera, Cristiane Lima falou um pouco sobre a banda e os sonhos dos músicos.

“Triunfo é uma cidade de muitos talentos… Vem se destacando a banda Forró da galera. Ela foi formada em janeiro de 2015, com o estilo voltado para o forró estilizado. A frente da banda como cantor está Ronaldo Queiroz, no teclado Júnior Madureira e Serginho Lima como compositor e zabumbeiro. Mas em eventos grandes vai para 12 integrantes com banda completa. Há duas semanas eles entraram numa promoção do Xand Aviões, onde bandas postam vídeos gravando a música de lançamento e a direção da página oficial da banda seleciona um vídeo para divulgar. Com a postagem desse vídeo surgiram muitas visualizações, curtidas e apoio de pessoas de Salvador, Manaus, entre outras”, relatou Cristiane“.

O vídeo com a versão da banda triunfense ‘Saudade Amarga’, da banda Aviões do Forró, foi postado no perfil da banda no Instagram (confira no @forrodagalera.oficial).

“O prêmio é uma simples postagem, mas uma grande divulgação para músicos que estão começando. Pode parecer pouco, mas para eles é algo surreal. Imagina uma banda vindo de cidade pequena, que se esforça tanto para fazer sucesso e em poucos dias ter seu trabalho divulgado pelo seu ídolo”. Disse Cristiane.

Confira abaixo o vídeo da promoção: