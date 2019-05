O Fortaleza é o campeão da Copa do Nordeste de 2019. O Tricolor de Aço derrotou nesta quarta (29) o Botafogo/PB por 1×0, no Almeidão – o jogo de ida também foi vencido pelos cearenses pelo mesmo placar, no Castelão.

A equipe terminou a competição com o melhor ataque, 21 gols, além de ter a melhor defesa entre os times que passaram da primeira fase, com apenas seis tentos sofridos. O Leão também teve o artilheiro do Nordestão, Júnior Santos, com oito gols.

Da Folha de PE