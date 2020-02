Fortes chuvas causam transtornos no Agreste e Sertão de PE; veja vídeos

Cidades do Sertão como Arcoverde e cidades do Agreste como Pesqueira, Buíque e Bezerros registraram alagamentos, complicações no trânsito e outros transtornos nessa segunda-feira. No distrito de Salobro, a chuva encheu uma barragem construída recentemente e assustou a população que morava próximo ao local porque a barragem ainda não havia atingido o volume máximo.

No paredão do açude começaram a surgir rachaduras. Segundo informações da Rádio Jornal Pesqueira, tratores foram enviados para aumentar o sangradouro do açude e reduzir o volume de água para evitar o rompimento.

No distrito de Socorro de Alagoinha, foram registrados 160 milímetros da última sexta-feira (31) até o domingo (2). No sítio Lagoa do Félix, em Pesqueira, registrou 126 milímetros. O sítio Batalha, que fica em Poção, registrou 105 milímetros. Na zona urbana da cidade, foram registrados chuvas de 40 até 50 milímetros.

Veja os vídeos:

Durante o último final de semana, Lagoa Grande (96,13 mm), Floresta (71,40 mm), no Sertão, e no distrito de Salobro, em Pesqueira (100mm) chamaram a atenção de grande de volume de chuvas.

Do NE10 Interior