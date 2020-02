Fortes chuvas causam transtornos no Sertão de Pernambuco

Várias cidades do Sertão de Pernambuco registraram chuvas fortes na quarta-feira (5) e nessa sexta-feira (6). Segundo informações da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), a cidade de Dormentes foi o local onde mais choveu entre as 19h40 da quarta e as 7h40 desta quinta. Foram 96,13 milímetros de chuvas em 12 horas.

Em Floresta, choveu 88,60 milímetros. A cidade São José do Belmonte registrou 80,28 mm de precipitações, desses 72,69 atingiram a região em apenas seis horas. Petrolina teve uma precipitação de 73,71 milímetros e Lagoa Grande indicou 42,77 milímetros de chuva.

No município de Bodocó, as chuvas muito fortes fizeram com que o Rio Pequí transbordasse próximo à construção de uma ponte na cidade que liga a Ouricuri, o que impediu a passagem dos veículos. Um caminhão ficou preso na lama no local.

Confira onde mais choveu:

Dormentes – 96,13 mm

Floresta – 88,60 mm

São José do Belmonte – 80,28 mm

Petrolina – 73,71 mm

Lagoa Grande – 42,75 mm

Parnamirim – 24,89 mm

Betânea – 23,45 mm

Previsão do Tempo para Sertão

De acordo com a previsão do tempo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nesta quinta-feira (6), o céu deve ficar nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura máxima deve ser de 34ºC e a mínima de 20ºC.

Novo alerta da APAC

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC) emitiu na manhã desta quinta-feira (6) um novo alerta de chuvas fortes para o Sertão de Pernambuco. De acordo com o aviso, a previsão do tempo indica possibilidade de chuvas com intensidade forte nessa região.

O aviso tem validade até esta sexta-feira (7). A população deve seguir as orientações da Defesa Civil.

Do NE10 Interior