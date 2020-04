Fórum Nacional do Forró repudia humorista que chamou cantor Assisão de ‘cachorro’ e drogado’

O Fórum Nacional do Forró publicou nessa segunda-feira (27/4) uma nota de repúdio direcionada ao humorista Murilo Couto. O documento foi motivado pelo comediante de stand-up ter ridicularizado o visual e a postura do artista Assisão, um nome antigo e lendário do forró. As piadas foram publicadas em um vídeo veiculado no Instagram do membro do elenco do programa The Noite.

Em vídeo postado na conta do Instagram, Murilo Couto fala sobre artistas que têm feito lives em que consomem muita bebida alcoólica e acabam passando dos limites. Partindo deste gancho, o humorista passa trechos de uma live de Assisão, gravada em 17 de abril. Enquanto o vídeo é mostrado, Couto faz comentários maldosos como o de não saber se Assisão estava “bêbado, drogado, ou se era só assim mesmo” e comparar a figura do forrozeiro com a de um cachorro.

Nascido em Serra Talhada no estado do Pernambuco, Assisão é considerado um dos mestres forrozeiros no nordeste brasileiro. O artista tem quase 60 anos de carreira musical e tem como maior sucesso a canção Pau nas coisas. O cantor já teve mais de 250 regravações de trabalhos que compôs e é uma lenda entre os amantes de forró.

Na nota, o Fórum critica duramente as atitudes de Couto e expõe que o comediante “precisaria estudar melhor a cultura do nosso país em vez de fazer gracinha nas redes sociais”. No documento, eles também sugerem que o humorista “antes de abrir a boca para falar bobagem, inclusive, com preconceito, busque estudar, pesquisar, e se encontrar enquanto cidadão dentro da sua comunidade ou território, e só falar com propriedade de causa”.

Assinada por Joana Alves, coordenadora do Fórum, a carta ainda encerra com uma apresentando forte indignação com o tipo de piadas que foram feitas. “Isso não é humor, é perversidade, preconceito, indiferença, desumanidade, despreparo educacional, falta de formação”, expõe.

Do Correio Braziliense