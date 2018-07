FPF divulga data da início da Série A2 do Pernambucano. Serra Talhada será representada na competição pelo Serrano

A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) confirmou para o dia 12 de agosto o início da Série A2 do Campeonato Pernambucano. A final está prevista para o dia 28 de outubro.

A competição segue no formato sub-23, esse ano com 16 equipes. Náutico e Sport vão participar do campeonato com suas categorias de base, mas jogarão apenas a primeira fase. Dois times passam de cada chave.

No grupo A estão 1º de Maio, Serrano, Petrolina e Sete de Setembro. A chave B conta com Porto-PE, Ypiranga, Decisão e Chã Grande. Já a C tem Timbaúba, Centro Limoeirense, Vera Cruz e Náutico. O grupo D reúne Íbis, Cabense, Ferroviário do Cabo e Sport.

Do Globo Esporte