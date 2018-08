FPF-PE divulga tabela com os jogos da Série A2. Serrano estreia fora de casa no dia 26

O Campeonato Pernambucano Série A2 terá início no dia 26 de agosto. São 15 clubes participando da competição que dá o acesso à primeira divisão estadual.

Com a divulgação nesta quarta-feira (08), da data de início do campeonato a diretoria de competições divulgou a tabela com os jogos da primeira fase.

Confira quais serão os confrontos:

1ª rodada / 26 de agosto

Sete de Setembro x Serrano – Gigante do Agreste – 15h

Petrolina x 1º de Maio – Paulo Coelho – 15h

Ypiranga x Porto – Luiz Lacerda – 15h

Vera Cruz x Náutico – Gonzagão – 15h

Timbaúba x Centro Limoeirense – J. Ferreira Lima – 15h

Ferroviário x Cabense – Gileno Di Carli – 15h

Sport x Íbis – Arena de Pernambuco – 15h

2ª rodada / 02 de setembro

1º de Maio x Sete de Setembro – Paulo Coelho – 15h

Serrano x Petrolina – Nildo Pereira – 15h

Decisão x Ypiranga – Arthur Tavares – 15h

Centro Limoeirense x Vera Cruz – José Vareda 15h

Náutico x Timbaúba – Arruda – 15h

Íbis x ferroviário – Ademir Cunha – 15h

Cabense x Sport – Gileno Di Carli – 15h

3ª rodada / 09 de setembro

Petrolina x Sete de Setembro – Paulo Coelho – 15h

Serrano x 1º de Maio – Nildo Pereira – 15h

Porto x Decisão – Antônio Inácio – 15h

Náutico x Centro Limoeirense – Arruda – 15h

Timbaúba x Vera Cruz – J. Ferreira Lima – 15h

Cabense x Íbis – Gileno Di Carli – 15h

Sport x Ferroviário – Arena de Pernambuco – 15h

4ª rodada / 16 de setembro

Sete de Setembro x Petrolina – Gigante do Agreste – 15h

1º de Maio x Serrano – Paulo Coelho

Decisão x Porto – Arthur Tavares – 15h

Vera Cruz x Timbaúba – Gonzagão – 15h

Centro Limoeirense x Náutico – José Vareda – 15h

Ferroviário x Sport – Gileno Di Carli – 15h

Íbis x Cabense – Ademir Cunha – 15h

5ª rodada / 23 de setembro

Sete de Setembro x 1º de Maio –Gigante do Agreste – 15h

Petrolina x Serrano – Paulo Coelho – 15h

Ypiranga x Decisão – Luiz Lacerda – 15h

Vera Cruz x Centro Limoeirense – Gonzagão – 15h

Timbaúba x Náutico – J. Ferreira Lima – 15h

Ferroviário x Íbis – Gileno Di Carli – 15h

Sport x Cabense – Arena de Pernambuco – 15h

6ª rodada / 30 de setembro

Serrano x Sete de Setembro – Nildo Pereira – 15h

1º de Maio x Petrolina – Paulo Coelho – 15h

Porto x Ypiranga – Antônio Inácio – 15h

Náutico x Vera Cruz – Arruda – 15h

Centro Limoeirense x Timbaúba – José Vareda – 15h

Cabense x Ferroviário – Gileno Di Carli – 15h

Íbis x Sport – Ademir Cunha – 15h

Da FPF-PE