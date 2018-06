França elimina a Argentina na abertura das oitavas

Em partida de duas viradas e digna de Copa do Mundo, a França venceu a Argentina por 4×3, neste sábado (30), em Kazan, e garantiu a vaga nas quartas de final da competição, encerrando o sonho do título de Messi e companhia. Com apenas 19 anos, o jovem Kylian Mbappécomandou o ataque francês e bagunçou a defesa argentina. O camisa 10 marcou dois gols e foi o nome do jogo, mostrando muita maturidade em um mata-mata de Copa do Mundo.

Antoine Griezmann e Benjamin Pavard fizeram os outros gols franceses, enquanto Ángel Di María, Gabriel Mercado e Kun Aguero marcaram para os sul-americanos.