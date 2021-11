Frente Parlamentar Mista de Educação realiza edição da Blitz do Enem

Durante todo o domingo (21), a Frente Parlamentar Mista da Educação realizará a segunda edição da Blitz do Enem para acompanhar a aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio.

Membro da FPME, o deputado federal Danilo Cabral (PSB) afirma que existe uma preocupação com o Enem diante da crise do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), após os 37 pedidos de exoneração de cargos importantes da montagem da prova e inúmeras denúncias de assédio moral.

“O Enem é o principal mecanismo de acesso ao ensino superior no Brasil, precisamos assegurar que seja feito em segurança e sem interferências. Estamos falando sobre o sonho de 3,7 milhões de brasileiros que se inscreveram na prova”, disse Danilo Cabral. Além dele, fazem parte da Frente os deputados Professor Israel (PV-DF), Professora Dorinha Seabra (DEM-TO) e Idilvan Alencar (PDT-CE).

A Blitz do Enem será em tempo real durante a aplicação da prova. Participarão da ação parlamentares, organizações da sociedade civil e representantes dos servidores do Inep, além da União Nacional dos Estudantes (Une), União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Ubes) e do laboratório de monitoramento da Universidade Federal do Espírito Santo (Lobic).

Os parlamentares, as entidades e os servidores do Inep vão analisar desde a logística até o conteúdo da prova. Também farão o acompanhamento das redes sociais para apuração de possíveis denúncias que possam ser feitas na internet.

O presidente da Frente, deputado Professor Israel, explica que foi organizado um centro de acompanhamento da prova para avaliar os fatores que têm trazido. Para enviar denúncias, use o canal pela hashtag #EnemNaFrente nas redes sociais, pelo WhatsApp (61 98132-8640) ou e-mail [email protected].

Neste domingo (21), será realizada uma live às 12h30, com parlamentares, organizações da sociedade civil e representantes dos servidores do Inep. Das 13h30 às 19h, ocorrerá o monitoramento de dados, com o Lobic, e a divulgação de informativos no decorrer da prova feitos por representantes da Une e Ubes. Às 19h, será apresentada uma segunda live, com avaliação das provas por professores especialistas em Enem.

