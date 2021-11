Frentista mulher derruba motociclista que tentou fugir após abastecer moto e vídeo viraliza

No vídeo, o homem tenta sair com a moto logo após abastecer, mas é derrubado pela frentista assim que ela percebe a tentativa de fuga

Em tempos de aumento da gasolina, viralizou nas redes sociais o vídeo de uma frentista que derrubou um motociclista que tentou fugir, sem pagar, após abastecer a moto. O caso foi registrado por câmeras de segurança do posto de gasolina em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista.

No vídeo, o homem tenta sair com a moto logo após abastecer, mas é derrubado pela frentista assim que ela percebe a tentativa de fuga.

Ele cai e tenta se levantar, momento em que outros dois funcionários aparecem e impedem que ele tente ir embora novamente.

Segundo informações divulgadas pelo SBT Notícias, o criminoso sofreu queimaduras na perna ao encostar no motor quente do veículo.

