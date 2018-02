Fugir não existe na minha vida, diz Lula

Condenado a 12 anos e 1 mês de prisão na Operação Lava Jato, o ex-presidente Lula (PT) negou qualquer possibilidade de fugir da sentença final em entrevista à Rádio Jornal do Recife na manhã desta terça-feira (6). “A palavra fugir não existe na minha vida. Sou cidadão brasileiro, tenho orgulho de ser brasileiro, escapei da fome até 5 anos de idade, porque Nordestino que nasce na miséria onde eu nasci tem pouca chance de sobreviver. Vou encarar qualquer situação de cabeça erguida”, prometeu Lula.

Ouça a íntegra da entrevista

“O que vai acontecer comigo, somente Deus sabe. Estou muito tranquilo. Moro no mesmo lugar há 20 anos. E durmo na minha casa toda noite”, disse o ex-presidente, na entrevista exclusiva à rádio do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação.

Em um duro ataque ao Judiciário, Lula classificou como “mentira” as acusações contra ele e as sentenças do juiz federal Sérgio Moro e do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4).



“Eu acho que, na hora que vier a verdade, essas pessoas que mentiram a meu respeito tem que ser exoneradas a bem do serviço público. Aprendi agora que o povo brasileiro, se não tiver aumento de salário, faça como o juiz Moro e peça auxílio-moradia. Como pode requerer auxílio-moradia quando o povo está perdendo o Minha Casa, Minha Vida?”, disparou o petista.

Condenação

O ex-presidente Lula foi condenado a 12 anos e 1 mês de prisão pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) no mês passado em um processo da Operação Lava Jato em que é acusado de receber benefícios da OAS, incluindo um triplex no Guarujá, em troca de contratos no governo federal. A condenação pode enquadrar Lula na Lei da Ficha Limpa, deixando o petista de fora da corrida presidencial de 2018. O ex-presidente lidera as pesquisas de intenção de voto, oscilando entre 34% e 37%, segundo o Datafolha.

Do JC Online