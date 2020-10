Fugitivo de presídio é detido com pistola e carro adulterado em Arcoverde

Um homem de 26 anos, foragido do presídio de Canhotinho, no Agreste de Pernambuco, foi detido pelo 3° Batalhão de Polícia Militar (BPM) com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no último domingo (18), na BR-232, em Arcoverde, no Sertão. Ele estava em um carro adulterado e portava uma pistola com 15 munições no momento da abordagem.

Os policiais militares realizavam uma fiscalização no quilômetro 253 da rodovia, quando abordaram um carro com placas de Recife. Dentro do veículo, foi encontrada a arma no assoalho do passageiro. Após consulta, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto para o motorista desde setembro de 2018. A PRF foi acionada e descobriu que o carro possuía diversos sinais de adulteração.

O homem foi levado junto com a pistola, as munições e o carro à delegacia de Polícia Civil de Arcoverde, para a adoção dos procedimentos legais. (G1)