Funcionário de frigorífico morre ao cair dentro de máquina de hambúrguer

Um funcionário de um frigorífico morreu após cair em uma máquina de fazer hambúrguer, na noite de domingo (29), em Dourados, no Mato Grosso do Sul. As informações são do jornal O Globo. Rodrigo Roa Alvarez, de 37 anos, trabalhava na JBS Seara Alimentos há mais de dez anos, e fazia uma manutenção na máquina quando caiu e teve parte do corpo triturado.

O coordenador de segurança do trabalho da empresa acionou a polícia, que esteve no local com uma equipe de peritos para apurar o ocorrido. Um inquérito foi instaurado pela Polícia Civil para determinar o que causou sua morte. Ainda de acordo com O Globo, a JBS manifestou “solidariedade à família do funcionário, que vem recebendo toda a assistência necessária”, e disse que acompanha a investigação feita pelas autoridades e tem fornecido informações para o esclarecimento do ocorrido. Alvarez era casado, e deixa três filhos e a esposa.

POSICIONAMENTO DA JBS:

Com muito pesar, confirmamos o falecimento de nosso colaborador Rodrigo Roa Alvares, em 29 de agosto, na unidade de Dourados. Manifestamos nossa solidariedade à família, que vem recebendo nossa assistência e suporte.

A fábrica estava fechada para manutenção e a linha de produção permanecerá fechada até a conclusão da sindicância. Estamos acompanhando e fornecendo todas as informações que possam contribuir com o esclarecimento do ocorrido.

istoe.com.br