Funcionários dos Correios protestam na terça-feira (17)

Os participantes do Fundo de Pensão dos Funcionários dos Correios (Postalis) protestam, na terça-feira, em todo o Brasil, para recuperar recursos que foram desviados do instituto. No Recife, o ato acontece amanhã (17) às 9h30, em frente ao edifício dos Correios, na esquina da Avenida Guararapes com a Rua do Sol, no Centro do Recife.

Segundo os manifestantes, nem mesmo uma CPI foi suficiente para solucionar a questão. Eles dizem estar com as aposentadorias em risco devido aos bilionários desvios. Segundo Maria Inês Capeli Fulginiti, presidente da Associação dos Profissionais dos Correios, o movimento dos trabalhadores será realizado pelos diversos núcleos regionais da associação em parceria com outras entidades representativas.

Do Diário de Pernambuco