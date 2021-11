Fundação Altino Ventura inaugura nova sede

A Fundação Altino Ventura (FAV) vai inaugurar, na terça-feira (9), às 9h, a sede própria da instituição, localizada na Av. Maurício de Nassau, 2075, no bairro da Iputinga, Zona Oeste do Recife. Com a entrega deste novo espaço à população, a FAV passa a funcionar em um complexo hospitalar com 20.000 m² de área construída, tornando-se o maior centro oftalmológico a prestar serviço público na América Latina.

A partir da nova infraestrutura, a FAV poderá ampliar sua capacidade de atendimento mensal para até 70 mil pacientes, podendo realizar até 4 mil cirurgias oftalmológicas nesse período. Erguida em sete pavimentos, a sede própria da Fundação é um sonho que vem sendo galgado desde a sua inauguração, há 35 anos.

Em sua trajetória, a instituição sempre funcionou em imóveis alugados, mas, após inúmeras campanhas de arrecadação de recursos e constante busca de apoio de parceiros nacionais e internacionais, a FAV pôde finalizar as obras, orçadas em cerca de R$ 30 milhões. Com 15.000 m², a edificação conta com moderno e completo centro diagnóstico com 33 salas de exames complementares; setor de exames com 35 consultórios; bloco cirúrgico com 16 salas; centro administrativo; centro de estudos e pesquisas científicas, além de biblioteca e do Memorial Histórico da Fundação Altino Ventura.

Junto a isto, o Complexo Hospitalar da FAV reúne também o Centro Especializado em Reabilitação Menina dos Olhos – CER IV e o Centro de Fisioterapia Aquática e Multissensorial. Instituição sem fins lucrativos, a Fundação Altino Ventura comemora seus 35 anos de atuação com foco na saúde da população do Norte e Nordeste, em especial aqueles em situação de vulnerabilidade social.

Ao longo dessas mais de três décadas, a instituição já realizou mais de 17 milhões de procedimentos médicos e terapêuticos em 1,7 milhão de pacientes na sua sede, no Recife (capital pernambucana), e nas suas unidades de Jaboatão dos Guararapes (Região Metropolitana do Recife), Salgueiro e Serra Talhada, municípios do Sertão.

