Fundação Cultural de ST divulga vencedores do Concurso de Poesias Solidônio Leite 2021

A Fundação Cultural de Serra Talhada divulgou o resultado do Concurso de Poesias Solidônio Leite 2021, idealizado pela Prefeitura Municipal para incentivar o hábito da leitura e da escrita entre os alunos do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio das escolas de Serra Talhada.

O concurso recebeu aproximadamente 140 poesias inscritas. A seleção das poesias vencedoras foi realizada por membros da Academia Serra-talhadense de Letras.

A premiação acontecerá na abertura da programação da FLIST – Festa Literária de Serra Talhada, no próximo dia 23 de novembro, na Estação do Forró. Os vencedores ganharão kits livros, medalhas, tablets e certificados.

Lista dos vencedores com kits livros, medalhas, certificados e tablets:

Graziele Alves de Melo

Título da poesia: Professor

Escola Municipal Barão do Pajeú

Maria Clara Alves Melo

Título da poesia: Eclipse

Colégio de Aplicação

Maria Sônia Santos Souza

Título da poesia: Paulo Freire

Escola Methódio de Godoy Lima

Thiago de Lima Moraes

Título da poesia: A Escola que Estudo

Colégio Cônego Torres

Vitória Gabriele dos Santos Mourato

Título da poesia: Em Tempos de Pandemia

EREM Solidônio Leite

Lista dos vencedores com kits livros, medalhas e certificados.

Estevão Amarante de Lima

Título da poesia: O Meu Lugar

EREM Solidônio Leite

Grazielle Leandro Mandú

Título da poesia: Músico

Escola Manoel Pereira Lins

Iara Thalita Matias Mangueira

Título da poesia: Mente

Escola Methódio de Godoy Lima

Jamilly de Souza Melquiades

Título da poesia: Cuide das Suas Feridas

EREM Solidônio Leite

José Ailton Limeira de Araújo

Título da poesia: A Seca Nordestina

EREM Solidônio Leite

José Luis Ferreira de Melo Mendes

Título da poesia: Quem Foi Solidônio Leite ?

Colégio de Aplicação

Karol Kevilyn de Souza

Título da poesia: Quem Sou Eu

EREM Solidônio Leite

Maiara Aparecida dos Santos

Título da poesia: O Clima

EREM Solidônio Leite

Rachid Grégorio da Silva Costa

Título da poesia: Escola de História

Colégio Cônego Torres

Wverlandi Souza Campêlo Neto

Título da poesia: O Livro

Escola Estadual Manoel Pereira Lins

Do Nayn Neto