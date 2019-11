Fuzileiros navais deixam Pernambuco em dezembro para iniciar segunda fase de operação contra óleo no litoral

Os cerca de 700 fuzileiros navais que desembarcaram em Pernambuco no dia 10 de novembro, durante a Operação “Amazônia Azul, Mar Limpo é Vida”, deixam o estado no início de dezembro. O anúncio foi feito pelo ministro da Defesa, general Fernando Azevedo e Silva, durante visita ao Porto de Suape, no Litoral Sul do estado, nesta quinta-feira (28). Com isso, a ação entrará em uma fase de monitoramento.

Os fuzileiros deixaram o Rio de Janeiro, nos dois maiores navios da Marinha, no dia 4 de novembro. Com a saída deles de Pernambuco, a operação entra em uma nova fase, de monitoramento mais amplo.

“A operação segue como era antes. Só aquela grande movimentação da esquadra é que se encerra”, disse o ministro.

Segundo o comandante da Força dos Fuzileiros da Esquadra, Almirante Paulo Zucarro, os dois navios, Bahia e Atlântico, saem de Pernambuco em direção a Maceió (AL) e Salvador (BA).

“Olhando as atuais ocorrências de contaminação, em vez de usar grandes efetivos, vamos trabalhar com efetivos menores, mas dotados de alta mobilidade”, informou. Em Pernambuco, permanecem 50 fuzileiros navais, além de outros integrantes das Forças Armadas.

Questionado sobre a quantidade de óleo retirada do litoral, o ministro da Defesa não foi específico, mas disse que “os números são muito grandes”. Ao todo, 11 estados do Nordeste e Sudeste foram atingidos pelo desastre ambiental.

O general Fernando Azevedo e Silva também afirmou que não há como prever se há mais óleo a ser retirado do litoral brasileiro.

“Eu não tenho, sinceramente, uma bola de cristal em relação a isso aí, mas eu vou pelos indícios. As grandes placas, as últimas que chegaram, foram em outubro. Agora os pequenos sedimentos, os fragmentos, continuam a chegar”, afirmou. (G1)