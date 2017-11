Gabarito oficial do Enem 2017 é divulgado; confira

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou na tarde desta terça-feira (14) o gabarito oficial do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Através do gabarito, o candidato poderá verificar quantas questões acertou, porém as notas oficiais só serão divulgadas no dia 19 de janeiro.