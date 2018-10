Gabinete itinerante visita Serra Talhada e mais quatro cidades de Pernambuco

As Promotorias das cidades de Palmares, Petrolina, Salgueiro, Afogados de Ingazeira e Serra Talhada, receberam na última semana a visita do Gabinete Itinerante. A ação tem o objetivo de compartilhar informações de interesse geral, obter sugestões e atender o mais rápido possível as demandas voltadas à melhoria da atuação ministerial nas regiões visitadas, estreitando as relações institucionais entre a Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ) e aqueles que estão mais próximos da população: os promotores de Justiça.

Além dos promotores de Justiça, os encontros contaram com a participação do procurador-geral de Justiça, Francisco Dirceu Barros; do secretário-geral do MPPE, Alexandre Bezerra; do chefe de Gabinete do órgão, Paulo Augusto Oliveira; do promotor de Justiça e presidente do Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação do MPPE (Ceti), Antônio Rolemberg; e do procurador e diretor da Escola Superior do Ministério Público (ESMP), Sílvio Tavares.

Nas ocasiões, o PGJ explanou acerca dos principais projetos que estão em fase de implementação, além de outros esforços da gestão, com repercussão na área administrativa e na atividade fim, a exemplo da redução de PCA e total atendimento das exigências dos relatórios correcionais pretéritos, junto ao Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP); a abertura de concurso servidores para complementação dos cargos vagos; a elevação do MPPE à primeira colocação no ranking da transparência do CNMP; o forte investimento em tecnologia e inovação, sobretudo, a partir da iniciativa do MPLabs, que levarão o MPPE, num futuro próximo, a um novo patamar de excelência na prestação dos serviços à sociedade e otimização das tarefas; o andamento das ações voltadas à melhoria da estrutura de trabalho dos órgãos de execução; o esforço para suplementação e adequação orçamentária do MPPE para atendimento de suas demandas institucionais; a previsão de novas movimentações na carreira e nomeação de membros, dentre outros assuntos.

“Nosso desafio é aumentar a excelência em todas as áreas do MPPE e estamos fazendo isso com diversas ações que procuram recuperar e fortalecer o protagonismo do MPPE, em todo o País. A estruturação e operacionalização do primeiro Núcleo de Não Persecução Penal, em fase final de instalação na Central de Inquéritos da Capital, é mais um exemplo desse esforço.” enfatiza Dirceu Barros.

Um outro ponto que gerou boa expectativa dos membros, foi a possibilidade de atuação regionalizada e despersonalizada através da instalação do Gace (Grupo de Atuação Criminal ou Cível Extraordinário) nas circunscrições, permitindo uma padronização nas ações extrajudiciais e/ou judiciais nas áreas de patrimônio público, criminal, meio ambiente, saúde, por exemplo. De acordo com o PGJ essa atuação excepcional e temporária do Gace, de acordo com a necessidade dos membros, poderá ser coordenada e auxiliada pelos Caops. Isso trará mais agilidade às ações do MP nas regiões e o mais interessante, de forma padronizada e despersonalizada, dando maior efetividade e abrangência a nossa atuação.”explicou o procurador-geral de Justiça.

A PGJ, em conjunto com a Escola Superior, também está ultimando o planejamento para futura contratação de instituições voltadas à realização de mestrado na área de saúde pública e especialização na área de investigação criminal, como também iniciando tratativas para realização de doutorado, aqui no Estado, em parceria com a Universidade de Lisboa, de Portugal.

No que concerne à segurança institucional, foi enfatizada a elaboração da resolução que instituiu o Plano de Segurança Institucional do MPPE; anunciado o desencadeamento de ações para implementação do projeto de melhoria da segurança institucional, através da instalação de equipamentos eletrônicos nas Promotorias, além da criação do Grupo de Apoio aos Promotores (GAP), que dará mais autonomia ao MPPE na garantia da segurança dos seus membros e servidores, por meio da atuação de policiais militares da própria AMSI. “Dobramos o efetivo da AMSI, de 15 para 30 policiais militares. No mês de novembro do corrente, implantaremos o GAP, na capital e RMR, bem como em outras duas circunscrições. Os esforços continuarão para que todas as regiões do estado possam contar com a atuação do GAP. Em síntese, trata-se de uma guarnição do MP, composta por policiais militares, 24 horas, atuando na fiscalização e no apoio de segurança aos membros e servidores, na rotina diária, bem como em casos em que for necessário um apoio especial.” concluiu Dirceu Barros.

Outra temática abordada nos encontros foi o esclarecimento por parte do Secretário-geral, acerca da estratégia de construir um orçamento que possa atender às demandas da instituição, permitindo a realização de ações como a nomeação de novos membros, acabando com um déficit histórico de promotores, principalmente no interior do Estado; conclusão das obras paralisadas (sede de Caruaru, Escada e Nazaré da Mata); algumas intervenções/reformas de Promotorias; a aquisição de novos equipamentos de informática; ampliação do link de internet e melhorias na infraestrutura de várias sedes.

“Estamos em constante negociação com o Governo do Estado, no sentido de manter suplementações orçamentárias capazes de cumprirmos as metas estabelecidas em nosso planejamento estratégico . Estamos preparando a instituição para um salto de qualidade e de modernidade. Muito em breve, com os investimentos em tecnologia e à melhoria na estrutura de pessoal, levaremos o MPPE a um novo patamar”, disse o secretário-geral do MPPE, Alexandre Bezerra.

O SGMP informou ainda que se encontra em curso o processo de licitação para aquisição de notebooks modernos, bem como está em tramitação o processo para aquisição e ampliação de equipamentos de segurança, visando o reforço na segurança eletrônica das instalações do MPPE, nas sedes das promotorias e nas promotorias que funcionam nos fóruns.

No campo da transparência e eficiência da instituição foi enfatizado pelo Chefe de Gabinete da PGJ, que os promotores e procuradores hoje contam com diversos canais de acesso à gestão e às informações institucionais, a exemplo do PGJ Informa; mais amplitude na movimentação na carreira, com a realização de mais de 150 editais de promoção e remoção, até então; a redução dos prazos de análise e de decisões dos requerimentos eletrônicos dos membros; a ampliação da participação de membros em cursos e seminários fora do estado, com a realização de sorteios para indicação; os investimentos em estrutura do Gaeco e Nimppe, bem como na capacitação de seus integrantes; o compartilhamento de informações e de tomada de decisões com os coordenadores de circunscrição e administrativos da capital .

“Por orientação do nosso Procurador Geral, além da transparência dos processos e ações do gabinete, temos buscado sempre a excelência dos resultados. A administração moderna exige o aprimoramento permanente das nossas tarefas, além de uma gestão participativa. Essa tem sido a tônica do gabinete do PGJ, na sua relação com os membros, o que vem reduzindo os erros e tornando as decisões mais eficazes. É um novo paradigma de gestão que estamos implementando, valorizando cada vez mais a tomada de decisão de forma técnica e impessoal”, ressaltou o promotor e chefe de Gabinete do MPPE, Paulo Augusto.

Nos encontros, foi enfatizado que o MPPE, através da Escola Superior, tem promovido e realizado grandes eventos nacionais, a exemplo do Congresso Nacional do Consumidor, o Seminário dos Memoriais, o Curso da Lava Jato em Curitiba e o Curso do Júri com o professor Mougenot, entre outros. Além disso, foi esclarecido pelo diretor da Escola Superior, a nova forma de contratação de estagiários, através do Estágio Obrigatório, por meio de convênio com as Instituições de Ensino Superior, que permite que cada membro possa ter até dez estagiários.

Ademais, foram apresentadas algumas novidades que estão sendo gestadas no MPLabs, com o Ciclo de Inovação Aberta. Esta ação selecionou especialistas e startups que estão desenvolvendo soluções inovadoras que resolverão desafios institucionais do MPPE, principalmente, da atividade fim.

Coordenadores de circunscrição:

“O gabinete itinerante é uma ação institucional de grande relevância ao permitir a discussão aproximada dos problemas e desafios enfrentados. É mecanismo que torna mais dinâmica a gestão, pois fomenta o alinhamento de ações em prol da consecução dos objetivos do MP, tornando-nos mais claros, perceptíveis e factíveis aos integrantes”, disse a coordenadora da circunscrição de Palmares, Vanessa Cavalcanti.

“Foi uma oportunidade muito boa. Aqui em Serra Talhada estamos a uma distância geográfica muito grande do Recife e esta é uma oportunidade que nós temos de ter contato com os projetos que estão sendo realizados pela gestão, criando um senso de unidade e transparência nos projetos que estão sendo conduzidos. O encontro possibilita também mostrarmos o que pode ser melhorado aqui em nossa circunscrição e a gestão fica mais próxima do interior, tendo uma melhor condição de gerir o MPPE apenas a partir das demandas da capital”, disse o promotor de Justiça e coordenador da circunscrição de Serra Talhada, Rodrigo Amorim.

“A dinâmica realizada foi de suma importância para o desenvolvimento do MPPE aqui em Petrolina e no Sertão. Tivemos a oportunidade de ter um feedback e conhecer projetos que estão sendo realizados pela administração, gerando transparência. O encontro é de grande valia para que a gestão tenha acesso às nossas demandas e para que possamos conhecer a busca de soluções às demandas locais”, promotor de Justiça e coordenador da circunscrição de Petrolina, Érico de Oliveira Santos.

Ao longo das reuniões várias sugestões e demandas foram encaminhadas pelos promotores, algumas delas com soluções imediatas (na própria reunião), e outras com o compromisso de encaminhamentos a serem feitos para as áreas responsáveis.

O gabinete itinerante seguirá suas atividades, nos próximos dias, passando pelas Promotorias da capital e da 9a Circunscrição Olinda).