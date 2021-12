Gabriel Braga Nunes grava cenas como Jesus em Nova Jerusalém

O ator Gabriel Braga Nunes está na cidade-teatro de Nova Jerusalém, no agreste pernambucano, participando das filmagens dos vídeos promocionais da temporada 2022 da Paixão de Cristo, que acontecerá de 9 a 16 de abril.

O artista, que teve grande destaque ao longo da sua carreira na TV interpretando vários vilões, irá agora mostrar todo o seu talento fazendo o papel de Jesus Cristo.

Ele afirma que encara com muito respeito e seriedade o desafio de fazer o papel de Jesus pois trata-se de uma figura muito importante na história da humanidade.

“A sua vida e seus ensinamentos influenciam positivamente, até hoje, incontáveis pessoas. Isso aumenta a minha responsabilidade de desenvolver uma interpretação que transmita ao público toda a sua grandeza”, ressalta.

Braga Nunes, que atualmente figura no elenco da novela Verdades Secretas II como o vilão Percy, conta que planeja se preparar muito para fazer Jesus. “Ainda não estou com o roteiro, mas quero ver as particularidades da encenação deste ano e quero passar bastante isso com os diretores e fazer o melhor que eu puder para emocionar as pessoas”, revela.

Para o artista, receber o convite para ser o protagonista do espetáculo foi motivo de muita alegria. “Fiz Pilatos em 2019. Foi tão bonito, foi muito forte aquela experiência. Então fiquei pensando como seria fazer Jesus? Quando Robinson Pacheco (coordenador geral da Paixão de Cristo) falou comigo, fiquei superfeliz”.

O ator destaca ainda o que representa para ele participar da Paixão de Cristo. “É uma adrenalina participar de um espetáculo tão grandioso. Para nós atores, é um grande orgulho fazer parte de uma coisa tão comovente que movimenta tanta gente, que mexe com a fé de tantas pessoas, deixa as pessoas tão emocionadas, tão tocadas, famílias inteiras, crianças. É muito comovente para nós atores participar de uma coisa deste tamanho. Estou realmente empolgado com a experiência”.

Também estão no elenco da temporada 2022 os artistas Christine Fernandes, como Maria; Luciano Szafir, interpretando Herodes, a influenciadora digital Thaynara OG, no papel de Herodíades e o ator Sérgio Marone, como Pilatos. Entre os artistas convidados, Gabriel Braga Nunes e Luciano Szafir são os únicos que não estavam no elenco da temporada 2020.

Em razão disso, os dois vão participar das gravações de cenas adicionais para os filmes promocionais do espetáculo que haviam sido produzidos há dois anos. Luciano Szafir chega à Nova Jerusalém na segunda-feira.

Os ingressos para o espetáculo já podem ser adquiridos pelo site oficial www.novajerusalem.com.br. As entradas custam R$ 200,00 inteira e R$ 100,00 meia. Nas compras feitas pelo site, o valor das entradas poderá ser parcelado em até 12 vezes nos cartões de créditos, com juros da operadora.