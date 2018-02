Galo da Madrugada: os 40 anos do maior bloco do mundo

Viver de perto o fenômeno chamado Galo da Madrugada pode ser a melhor experiência carnavalesca de uma vida. Então, uma dica importante é chegar cedo, de preferência por volta das 7h, no Forte das Cinco Pontas, no Centro do Recife. Em frente ao monumento histórico, desfilam as melhores fantasias. O movimento tem críticas políticas, sociais, inúmeros personagens e muito humor. A concentração segue por cerca de duas horas, quando a diretoria do maior clube de máscaras do mundo promove a explosão de fogos que abre oficialmente o desfile.

O cortejo de seis quilômetros toma as ruas de pelo menos seis bairros da capital: São José, Santo Antônio, Coelhos, Cabanga, Boa Vista e Recife Antigo. Neste ano serão seis carros alegóricos, passistas, bonecos gigantes de Enéas Freire, Galo da Madrugada, Homem da Meia-Noite e Francisco José, e pelo menos 38 artistas agitando a multidão, sobre 30 trios elétricos. A cantora mato-grossense Vanessa da Mata é a principal atração dos trios e toca pela primeira vez no Galo, por coincidência, no dia do aniversário dela.

A festa também traz destaques da cultura pernambucana como Maestro Spok, Maestro Forró e Almir Rouche, e convidados cativos como Fafá de Belém. Neste ano, o desfile traz o tema Galo 40 Anos, promovendo o folclore e a cultura de Pernambuco. O bloco, que comemora quatro décadas de funcação, se chama Clube de Máscaras O Galo da Madrugada porque, quando surgiu, tinha 75 foliões fantasiados de almas e usando máscaras.

O percurso é o mesmo desde 2011, quando a Rua da Concórdia saiu do roteiro. O desfile terá início às 9h na Travessa do Forte e terminará na Rua do Sol, às 18h30, passando, ao todo, por 14 ruas, praças e avenidas. Toda a imensidão de fantasias (80 destaques) e carros alegóricos vistos no Galo é produzida ao longo do ano pelo cenógrafo Ary Nóbrega e pelos carnavalescos Francisco Câmara e Anderson Gomes. Os elementos usados neste ano remetem à história do Galo, que nasceu em 23 de janeiro de 1978 e fará seu 41º desfile.

O primeiro carro do cortejo será Os Clarins e as Trombetas, com um total de 12 músicos que anunciarão a chegada do Galo. O carro Abre-Alas/Galo da Madrugada virá em seguida, com 12 fantasias, dando destaque para dez passistas e dois palhaços. O carro Carnavais do Passado será marcado pelas memórias das décadas de 1970 e 1980, com músicas, fotografias e vídeos. Nesta época, o cortejo do Galo ainda não tinha carros alegóricos e os foliões, de maneira espontânea, caracterizavam-se de pierrôs, colombinas, arlequins e melindrosas.

Neste ano, 5.047 policiais e bombeiros vão trabalhar no Galo, num aumento de 18% em relação a 2017. O efetivo estará nas ruas, em plataformas elevadas, em viaturas e a pé. Postos avançados foram montados nos dois Juizados do Folião (Estação Central do Metrô e Fórum Thomaz de Aquino), que contam com as polícias Civil e Científica.

O Expresso Galo vai dispor de 24 ônibus das 7h às 17h. Os passageiros que embarcarem no Plaza e no Tacaruna descerão na Avenida Martins de Barros, próximo ao cruzamento com a Ponte Giratória. Aqueles vindos do RioMar e do Shopping Recife desembarcarão no Cais de Santa Rita, em frente ao edifício Pier Maurício de Nassau. No metrô, a Linha Centro vai operar das 5h às 23h, com intervalos de cinco minutos na ida e na volta. Já a Sul operará das 5h às 23h, com intervalos de sete minutos. A Linha Diesel vai funcionar das 5h às 20h.

No quesito saúde e segurança, além de levar protetor solar e água, é importante não usar recipientes de vidro na festa. Esse material será recolhido pela PM. Também não se deve brincar com energia elétrica. Então, nada de lançar serpentina metálica na rede e fazer fotos com pau de selfie em pontos perigosos, como em cima de trios elétricos. Da mesma forma, não é seguro colocar enfeites em postes e na fiação elétrica, subir em postes e árvores próximas à mesma rede e jogar jatos d’água na fiação.