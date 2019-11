Galvão Bueno passa mal em Lima e não vai narrar final da Libertadores

O narrador da TV Globo Galvão Bueno sofreu um mal-estar na manhã desta quinta-feira (21), em Lima, no Peru. Ele, que se preparava para narrar a final da Libertadores entre Flamengo e River Plate que ocorrerá no próximo sábado (23) na cidade, foi levado para exames em uma clínica do bairro de Miraflores.

Segundo comunicado divulgado pelo Grupo Globo, Galvão foi submetido a um cateterismo para desobstrução de uma artéria coronariana. Sua esposa, Desiree Galvão Bueno, o acompanha na clínica. Ao término do procedimento, o hospital deverá divulgar um boletim médico com a atualização do estado de saúde do narrador.

No lugar de Galvão, a TV Globo escalou Luis Roberto para narrar a final da Libertadores.