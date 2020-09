Gama Corretora de Seguros ganha filial no Shopping Serra Talhada

Com a loja do shopping, clientes de outras cidades serão beneficiados, assim como aqueles que possuem uma agenda cheia durante a semana. “Teremos os mesmos serviços em nossa nova unidade. O intuito da loja no shopping é atender a demanda dos outros municípios, pois as pessoas poderão vir no final de semana. Isso também vai ajudar muito os clientes que não possuem muito tempo em horário comercial. Queremos oferecer mais comodidade”, explica Francisca Gama, diretora da empresa.

Com parceria com as maiores seguradoras do mercado, a Gama acompanha a venda e o pós-venda, e dá total assistência aos seus clientes – tanto que o horário da nova loja, de domingo a domingo, não será algo tão novo assim. “Já temos o hábito de prestar serviço aos finais de semana. Temos que estar sempre de sobreaviso”, conta Francisca, que está vivendo “um sonho” com a inauguração da filial do Shopping Serra Talhada.