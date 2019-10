Gari rouba carro, colide em outros quatro veículos e atropela três pessoas em PE

Um gari foi preso suspeito de roubar um carro e atropelar três pessoas na segunda-feira (14) em Caruaru, no Agreste de Pernambuco.

Segundo o Batalhão Integrado Especializado de Policiamento (Biesp), o homem, que estava com sinais de embriaguez, roubou um carro na rua São Joaquim do Monte, no bairro Caiucá, colidiu em outros quatro veículos e atropelou três pessoas na mesma rua.

Ainda de acordo com a PM, ele tentou fugir e se esconder em uma residência, mas foi localizado e preso pelos policiais do Biesp.

Até a publicação desta matéria, o estado de saúde das vítimas não foi informado. (G1)