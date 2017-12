Garota pede farda da PM em carta ao Papai Noel e emociona policiais na entrega do presente no Agreste de Pernambuco

Uma carta ao Papai Noel emocionou policiais de Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco, nesta quinta-feira (28). É que a pequena Alessanda da Silva, de nove anos, pediu ao “bom velhinho” uma roupa de policial militar como presente de Natal. A garota mora em uma área carente do município.

O sonho da menina se tornou realidade quando a carta que ela escreveu chegou às mãos da soldado Paula Santos. A policial soube do pedido de Alessandra porque é amiga de uma funcionária dos Correios. “Quando Pâmela [a amiga] me entregou aquele papel, eu me vi naquela menina. Também queria ser militar desde criança”, disse emocionada.

Para realizar a entrega do presente, a soldado reuniu alguns voluntários de dentro e fora do batalhão em um grupo de um aplicativo de mensagens. De acordo com a assessoria da PM, a roupa só não foi entregue à Alessandra na véspera de Natal porque no loteamento em que ela mora há três ruas com o mesmo nome, e o grupo não conseguiu localizar a casa dela a tempo.

Paula contou que passeou com a garota na viatura da PM junto com o coronel Jonas, o cabo Carlos Leite e os soldados Havelange e Aquino, que também ajudaram a realizar o sonho de Alessandra. “Ela ficou sem reação ao receber o presente. Quando ouvi ela dizer para a mãe que aquele era o dia mais feliz da vida dela, não me aguentei”, destacou.

“Eu dei meu boné a Alessandra e disse para ela estudar e se esforçar, que assim ela pode conseguir realizar o sonho de ser policial no futuro”, completou.

