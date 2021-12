Gatuno invade casa de idosa e é preso após furto em Serra Talhada

Na madrugada desta sexta-feira (03), um gatuno ‘velho conhecido’ da polícia foi preso por furto em Serra Talhada, Capital do Xaxado. O caso aconteceu no São Cristóvão, por volta das 01h50.

De acordo com as informações, os Policiais militares do 14° BPM durante patrulhamento foram informados por populares que um indivíduo passou em atitude suspeita carregando um botijão de gás nas costas, de imediato foram feitas diligências no intuito de localizar o cidadão, logrando êxito.

O imputado é bastante conhecido da polícia por cometer alguns furtos, ao ser indagado sobre o botijão ele informou ter vendido ao envolvido 03, o qual levou o policiamento até a residência desse indivíduo. Ao localizá-lo ele informou que teria comprado o botijão de gás e tinha pago a quantia de R$ 50,00 reais.

Ao perguntar ao imputado onde ele teria furtado o botijão, ele levou até a residência da vítima, uma idosa de 80 anos, que estava dormindo no momento e só teve conhecimento do furto com a chegada do policiamento. O algoz adentrou na residência pelo telhado e ao sair arrombou a porta da cozinha. Diante do exposto, os envolvidos foram conduzidos juntamente com o material do furto até a DPC local para adoção das medidas cabíveis.

Do Nayn Neto