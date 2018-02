“Gatunos” são flagrados com produtos furtados no bairro da Cohab, em Serra Talhada

Na madrugada dessa terça-feira (06), por volta das 02h00 da manhã, Policiais do 14º BPM prederam dois “gatunos”, após serem flagrados com produtos roubados. O fato aconteceu na Rua Cabo Joaquim da Mata, no bairro Cohab, na cidade de Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

Segundo a Polícia Militar, o efetivo estava em rondas pelo local, quando avistou três pessoas em atitude suspeita. Ao se aproximar, um dos suspeitos conseguiu se evadir do local, correndo, os outros dois foram abordados (um jovem de 17 anos e um maior de 35 anos) e foi localizado em poder dos mesmos, 20 carteiras de cigarro, 05 desodorantes spray e uma cartela de isqueiros, tudo produto de um furto praticado, momentos antes, pelos “gatunos” em mercadinho na Rua 26, naquele bairro.

Diante dos fatos, o material apreendidos, bem como os suspeitos, foram conduzidos e entregues na Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada, para as devidas providências.

Via Nayn Neto