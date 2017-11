Geração de emprego em Pernambuco tem melhor outubro desde 2011, mas saldo do ano é negativo

Pernambuco criou 8.718 vagas de trabalho com carteira assinada em outubro deste ano, de acordo com informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Esse foi o melhor resultado dos últimos anos, mas o estado também apresenta fechamento de 125 postos formais de trabalho neste ano. Nos últimos 12 meses, foram fechadas 18.813 vagas.

O resultado do mês de outubro seguiu a tendência do país, que criou 76.599 vagas de trabalho com carteira assinada em outubro. O número é a diferença entre as contratações, que somaram 1.187.819, e o de demissões no mês passado, que totalizaram 1.111.220. Em Pernambuco, foram 36.056 trabalhadores contratados e outros 27.338.

Em outubro do ano passado, foram fechadas 3.549 vagas formais de emprego. O melhor resultado do estado, na série histórica iniciada em 2003, é o ano de 2010, quando o mês de outubro registrou a criação de 15.781 vagas.