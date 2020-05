Gesto de honestidade deixa paulistano emocionado em Serra Talhada

Um gesto de honestidade deixou um paulistano emocionado em plena quarentena em Serra Talhada, por conta do coronavírus, que assola todo o mundo.

Seu Francisco Fernando de Souza, morador da cidade de São Paulo, esqueceu a quantia de R$ 1.000 na bancada da lotérica do bairro Bom Jesus, no dia 05 do corrente mês, mas não imaginava que ao retornar ao corresponde da Caixa conseguiria receber o dinheiro perdido.

Na terça-feira (19) Francisco Fernando retornou ao local para pagar algumas contas e se deparou com uma atendente da lotérica identificada como Renata Kelly, que reconheceu o senhor e devolveu o valor esquecido por ele.

De imediato, seu Fernando agradeceu a atendente e entrou em contato com o radialista Paulo Esteves, da Rádio Líder FM, pedindo para ele fazer um agradecimento no ar por este ato de honestidade, e reforça a importância da consciência das pessoas. Confira abaixo no áudio.