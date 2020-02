Gigante de 2,37 metros visita o Sertão do Pajeú e chama atenção

O homem mais alto do Brasil e o segundo mais alto do mundo passou pela zona rural de Itapetim na tarde desse domingo (16). Ninão esteve no Sítio Lage do Agostinho participando da festa em que foi comemorada a volta do médico Túlio Carvalho a Brejinho, sua terra natal. Túlio é filho do ex-prefeito José Vanderlei.

O gigante da cidade paraibana de Assunção tem 2,37 metros de altura e chamou a atenção do público que fez fila para tirar fotos ao lado dele.

Joelison Fernandes da Silva, nome de batismo de Ninão, atualmente encontra-se numa cadeira de rodas por causa de um problema de saúde no osso de um dos pés.

