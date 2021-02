Gin Oliveira assume liderança do governo Márcia Conrado na Câmara

O vereador Gin Oliveira foi escolhido como novo líder do governo na Câmara de Vereadores de Serra Talhada. A informação foi confirmada pelo Fala PE.

Filiado ao PP, Gin é o vereador mais jovem da Capital do Xaxado, com 34 anos, e será o principal elo de ligação da bancada governista com a gestão da prefeita Márcia Conrado (PT).

O parlamentar foi eleito com 1.055 votos e cumpre seu primeiro mandato na casa.

Gin ainda foi Secretário de Esportes na gestão Luciano Duque. Nas eleições de 2016, protagonizou um episódio de mudança de palanque, tendo sido candidato na base de Sebastião Oliveira, que apoiou Victor, e anunciando apoio ao então candidato à reeleição.

Do NillJúnior