Governador assina ordem de serviço do Hospital Geral do Sertão e inaugura alças urbanas em Serra Talhada

O governador Paulo Câmara estará nesta quinta (4) em Serra Talhada e São José do Egito, no Pajeú. Em Serra, Câmara desembarca às 15h40. Em seguida, às 16h, assina a ordem de serviço do Hospital Geral do Sertão.

A unidade foi anunciada por Câmara em março, na própria Capital do Sertão do Pajeú. No anúncio, houve garantia de que a obra será viabilizada graças à captação de operação de crédito junta à Caixa Econômica. A unidade receberá um investimento de R$ 35 milhões e terá capacidade para realizar 924 internamentos/mês. O Hospital Geral também contará com 5 salas de cirurgias, 212 leitos, 10 UTIs adulto e 10 pediátrica, capacidade para 885 cirurgias/mês e 2.536 atendimentos de urgência/mês.

VARZINHA

Após a assinatura da ordem de serviço a comitiva segue para o distrito de Varzinha, onde será inaugurada as alças urbanas às 18 horas. Após a inauguração haverá show com a banda Caninana e Silvânia e Paulinha.

Via Nill Júnior