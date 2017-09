Governador de Pernambuco anuncia inauguração do aeroporto de Serra Talhada

Através das redes sociais, o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, informou na manhã desta quarta-feira (13), que a inauguração do aeroporto da cidade de Serra Talhada, no Sertão, está prevista para o mês de novembro deste ano.

Uma nova pista para pouso e decolagem foi construída no local.

As empresas de turismo do município acreditam que o movimento vai melhorar de forma significativa após o funcionamento do aeroporto.

Do Portal NE10 Interior