Moradores de rua são abrigados em Serra Talhada devido ao coronavírus

Os moradores de rua de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco, estão sendo identificados e abrigados. A medida foi tomada devido à recomendação de isolamento social emitida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e reforçada pelos decretos municipal e estadual no intuito de conter a disseminação do coronavírus.

A ação coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, em parceria com a Secretaria de Saúde, estruturou um ponto de acolhimento social para essas pessoas, que fica localizado na Estação Juventude, no Bairro Bom Jesus. No local, são oferecidas refeições da cozinha comunitária, atividades recreativas, palestras e jogos, além de kits de higiene pessoal e limpeza, que vão distribuídos a partir desta quinta-feira (26).

De acordo com o secretário Josenildo Barboza, de Desenvolvimento Social e Cidadania, foram identificadas 15 pessoas em situação de rua na cidade, sendo que oito aceitaram ser abrigadas até o momento. (G1)