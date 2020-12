Governador diz que ministro da Saúde garantiu vacinação contra a covid-19 para todos os brasileiros

O governador Paulo Câmara (PSB) afirmou que o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, garantiu, nessa terça-feira (8), que o plano nacional de imunização contra a covid-19 já está pronto e deve ser anunciado ainda esta semana. De acordo com Câmara, que participou do encontro com o gestor federal junto a governadores de outros estados, no Palácio do Planalto, em Brasília, a promessa do Ministério foi de que todos os brasileiros serão vacinados. As informações são do Jornal do Commercio.

“Estivemos hoje reunidos com o ministro Pazuello, ministro da Saúde, onde nos foi apresentado informações importantes. O Brasil e o mundo passam por essa pandemia da covid-19 e a nossa grande preocupação agora é a vacinação da população. Foi garantido pelo ministro que toda a logística de distribuição nacional está garantida, inclusive com anúncio ainda essa semana, como também aquisição de EPIs, das seringas, dos equipamentos para a conservação da vacina, que o plano nacional de imunização está pronto, inclusive será enviado ao STF. E a nossa legislação também está adequada, inclusive para procedimentos emergenciais no tocante a vacinas que forem aprovadas por outras agências reguladoras no mundo poderão e terão de ser analisadas pela Anvisa no prazo de 72 horas”, afirmou.

Anivsa

Ainda sobre vacinação contra a covid-19, o governador enfatizou que foi prometida a garantia de acesso à imunização para toda a população. Segundo ele, o ministro disse ainda que iria adquirir todas as vacinas que fossem certificadas pela Anvisa.