Governador diz que não é hora de retomar aulas presenciais na educação básica

O governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB), afirmou, nessa quinta-feira (03) que ainda não é o momento de retomar as aulas presenciais na educação básica. O pronunciamento ocorreu horas depois de um protesto de representantes de escolas particulares que pediram uma data para retomada das atividades presenciais, suspensas desde março devido à pandemia.

“As escolas são espaços fundamentais para a sociedade. Garantem conteúdos, socialização, a rotina de trabalho para muitos pais, empregos, até mesmo refeições para milhares de estudantes, no caso das unidades públicas. Mas reabri-las significa colocar de volta em circulação e em convivência direta mais de dois milhões de estudantes no estado, e o impacto dessa medida ainda não tem, no mundo, parâmetros científicos e precisos de controle”, afirmou.