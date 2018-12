Governador do Ceará pede desculpas sobre declaração após mortes de reféns na ‘Tragédia de Milagres’

Em entrevista coletiva nesta segunda-feira (10) o governador Camilo Santana (PT) admitiu que sua primeira fala sobre a morte dos reféns durante tentativa de assalto na última sexta (7), em Milagres, foi “infeliz”. Durante inauguração do Centro Integrado de Inteligência, em Fortaleza, ele havia dito que era “estranho um refém de madrugada num banco”.

Camilo disse que quando foi questionado sobre o acontecido ainda não sabia de fato o que realmente tinha se passado naquela manhã, inclusive sobre o reconhecimento dos corpos. O governador ainda explicou que a primeira declaração havia sido “mal interpretada” pela mídia. Na primeira entrevista, afirmou que os assaltantes “estavam preparados para assaltar dois bancos, e não conseguirem”.

O governador afirmou também que pediu desculpas às famílias, disse ser solidário com as vítimas e falou sobre “respeito com pessoas e com a vida”. Ainda de acordo com o governador, 12 policiais que participaram da operação foram afastados das ações externas e passaram a atuar em serviços administrativos internos. (Site Miséria)