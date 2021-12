Governador fala pela 1ª vez sobre caso Pedro Eurico

O governador Paulo Câmara (PSB) se pronunciou pela primeira vez, ontem (10), sobre as denúncias de violência doméstica feitas pela economista aposentada Maria Eduarda Marques de Carvalho contra o ex-secretário de Justiça e Direitos Humanos Pedro Eurico, com quem ela foi casada. O gestor comentou o caso na chegada à Feira Nacional de Negócios do Artesanato (Fenearte), ao ser questionado pela repórter Beatriz Castro, da TV Globo.

“O Governo do Estado tomou já todas as providências desde que tomou conhecimento do caso. O secretário pediu afastamento, foi aceito. E, hoje, o processo está no Ministério Público e tudo que for necessário de informações e de apoio institucional… Somos contrários a qualquer tipo de violência, repudiamos. E tudo tem que ser devidamente apurado dentro do estado legal de direito”, afirmou.

“É só olhar a celeridade que está sendo dada ao caso. A Polícia Civil, de imediato, instaurou, já concluiu, já remeteu [o inquérito] ao Ministério Público. Então não vai haver por parte do Estado nenhum obstáculo. Pelo contrário. Nós queremos coibir qualquer tipo de violência em Pernambuco”, acrescentou. Blog do Magno Martins