Governador inaugura pavimentação da PE-414, que liga Serra Talhada ao distrito de Bernardo Vieira

Serra Talhada foi contemplada com mais uma obra do Governo do Estado. Nessa quarta-feira (20), o governador Paulo Câmara inaugurou a pavimentação da PE-414, que liga a cidade de Serra Talhada ao distrito Bernardo Vieira.

A entrega da obra aconteceu com festa no distrito, onde esteve presente o governador na companhia de lideranças políticas, como os deputados federais Sebastião Oliveira e Gonzaga Patriota.

Batizada com o nome do ex-deputado Argemiro Pereira de Menezes, a PE-414 recebeu um investimento de R$ 31 milhões, fruto de emendas de Sebastião, que se esforçou para destravar a obra. Cerca de 80 operários trabalharam para asfaltar 24 km da estrada.

Conceição das Crioulas

Enquanto a população de Bernardo Vieira comemora a benfeitoria do Governo do Estado, os moradores de Conceição das Crioulas, em Salgueiro, ainda aguardam a conclusão do asfaltamento da PE-460, que dá acesso à comunidade pela BR-116. O governador assinou duas ordens de serviço para a obra, que atualmente está paralisada.

Via Blog Alvinho Patriota