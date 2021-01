Governador Mauro Carlesse decreta luto oficial de três dias pela morte do presidente e jogadores do Palmas Futebol e Regatas

O governador do Tocantins, Mauro Carlesse, decretou neste domingo, 24, luto oficial de três dias em todo o Estado, em razão do acidente aéreo que vitimou cinco pessoas integrantes do time do Palmas Futebol e Regatas, além do piloto e comandante da aeronave.

O acidente ocorreu na manhã deste domingo, no distrito de Luzimangues, em Porto Nacional. Estavam entre os tripulantes da aeronave os jogadores Lucas Praxedes, Guilherme Noé, Ranule Gomes e Marcus Molinari, além do presidente da agremiação, Lucas Meira, e do piloto e comandante Wagner Machado Júnior.

“Foi com profunda tristeza que recebi a notícia trágica do acidente aéreo. Neste momento de luto e tristeza, rogo ao Espírito Santo de Deus que console os corações dos familiares, amigos e de toda a comunidade esportiva de Palmas e de todo o Tocantins, que certamente sentem a partida trágica dessas vidas. A todos, os meus sentimentos e orações”, afirmou o governador Mauro Carlesse em nota de pesar divulgada à imprensa.

O Decreto nº 6.207 será publicado em edição especial do Diário Oficial do Estado (DOE) deste domingo, 24. (Jesuino Santana)