Governador Paulo Câmara fala pela primeira vez sobre pernambucanos mortos em tentativa de assalto no Ceará

O governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB), falou pela primeira vez sobre os cinco pernambucanos que morreram durante uma tentativa de assalto a bancos com reféns, que deixou 14 mortos após um tiroteio com a polícia em Milagres, que fica na Região do Cariri do Ceará. A entrevista foi concedida durante a inauguração do setor de oncologia do Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco.

Câmara disse que pediu respostas as autoridades do Ceará. “A gente já buscou desde quando ocorreu o fato junto com a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, entramos em contato com as autoridades do Ceará, estamos agora buscando respostas para o que aconteceu”, disse.

Ainda segundo Paulo Câmara, o governo está disposto a dar assistência as famílias das vítimas.

“Nos colocamos à disposição de toda a família para dar o atendimento necessário, todo o apoio. É um ato que a gente tem muita preocupação que isso não se repita. Vamos cobrar das autoridades cearenses, como já falei com o governador, para que tenha respostas rápidas”, comentou o Câmara.

Os corpos de João Batista Magalhães, de 46 anos, e do filho Vinícius Magalhães, de 14, foram enterrados no sábado (8) em Serra Talhada, no Sertão. Já a cunhada de João Batista, Claudineide Campos, de 41 anos, do marido dela Cícero Tenório, de 60, e do filho, Gustavo Tenório, de 13 anos, foram sepultados no cemitério de Do Carmo, distrito de São José do Belmonte, também no Sertão. (G1)