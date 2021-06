Governador recebe vereadora agredida por policiais

O governador Paulo Câmara recebeu, na tarde de hoje, a vereadora do Recife Liana Cirne, agredida por policiais militares durante a manifestação ocorrida no último sábado, na capital pernambucana. O governador se solidarizou com a vereadora e ratificou a determinação de investigação rigorosa do caso.

Liana Cirne esteve no Palácio do Campo das Princesas, acompanhada do presidente da Câmara de Vereadores do Recife, Romerinho Jatobá. A vice-governadora Luciana Santos e o secretário da Casa Civil, José Neto, também participaram do encontro.

“Prestei minha solidariedade à vereadora Liana Cirne e assegurei a ela que o ocorrido no último sábado não é a postura institucional da Polícia Militar de Pernambuco. Todos os envolvidos já identificados foram afastados e a Corregedoria e a Polícia Civil estão atuando para apurar as demais responsabilidades. Repudiamos a violência e teremos uma investigação rigorosa de todos os fatos”, afirmou Paulo Câmara.

Liana Cirne entregou uma representação disciplinar contra os policiais envolvidos nos acontecimentos do último sábado e uma solicitação de acompanhamento da sindicância instaurada pela Corregedoria da Secretaria de Defesa Social.

blogdomagno