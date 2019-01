Governo abre seleção para residência médica com salários de R$ 3,3 mil

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) anunciou neste sábado (26) as inscrições para o processo seletivo de residência médica para 2019, com salários de R$ 3.330,43. As inscrições podem ser realizadas pela internet, entre a sexta-feira (1º) e o dia 12 de fevereiro. Estão disponíveis 108 vagas para quem cursou medicina.

A taxa de inscrição custa R$ 490 e deve ser paga até o dia 13 de fevereiro, em qualquer casa lotérica conveniada com a Caixa Econômica Federal.

Também é possível pedir isenção do valor, mas é preciso comprovar a necessidade. O pedido deve ser feito até o dia 3 de fevereiro.

A lista de vagas e os locais para realização da residência estão disponíveis no edital do processo seletivo, no Diário Oficial de Pernambuco.

O Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip), nos Coelhos, na área central do Recife, é um dos locais com vagas.

O processo seletivo é realizado por meio de prova escrita, que deve ser aplicada no Recife, no dia 24 de fevereiro. Os locais de teste são divulgados até o dia 20, no mesmo site em que o candidato realizou a inscrição.

No dia da prova, é preciso levar um documento original de identificação, com foto, além de uma caneta esferográfica azul ou preta. (G1)